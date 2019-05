Milagre em Anfield. Liverpool histórico goleia Barcelona e está na final

O Liverpool é o primeiro finalista da Liga dos Campeões, depois de um jogo memorável que terminou com uma goleada por 4-0 ao Barcelona. Esta terça-feira, em Anfield, aconteceu um verdadeiro milagre, um jogo para recordar para sempre, com a equipa de Jürgen Klopp a conseguir virar a eliminatória depois de ter perdido na primeira mão em Camp Nou por 3-0. Agora, os reds ficam à espera do adversário que vão defrontar na final, o Ajax ou o Tottenham. E tentar depois vingar a final perdida no ano passado diante do Real Madrid..

A equipa inglesa, desfalcada de dois jogadores fundamentais no ataque, Salah e Firmino, ambos lesionados, entrou no jogo a pressionar e durante os primeiros 10 minutos o Barcelona limitou-se a ver jogar. A pressão intensa da equipa de Klopp deu frutos logo aos sete minutos, quando Origi marcou o primeiro golo do jogo, num lance que começou num erro defensivo de Jordi Alba, que atrasou mal uma bola de cabeça e permitiu a Sadio Mané dar início à jogada.

Era difícil pedir um melhor início de jogo à equipa de Anfield, que tinha a espinhosa missão de ter de marcar três golos ao Barcelona para pelo menos empatar a eliminatória. O Barcelona sofreu muito, mas após o minuto 10 conseguiu equilibrar os acontecimentos e foi mesmo a equipa que dispôs das melhores ocasiões para marcar no primeiro tempo, valendo aos reds a grande atuação do guarda-redes Alisson. Um golo do Barcelona, diga-se, resolvia de vez a meia-final a favor dos catalães, pois obrigava o Liverpool a ter de marcar mais quatro golos.

Aos 14 minutos, Messi deixou o primeiro aviso, valendo a atenção do guarda-redes brasileiro Allison. Dois minutos depois, o argentino surgiu outra vez em boa posição na área, mas perdeu tempo de remate e permitiu o corte de Van Dick. E aos 18' foi a vez de Coutinho colocar à prova os reflexos do compatriota Alisson. O jogo estava intenso, digno do nome e do valor das duas equipas e de uma meia-final da Liga dos Campeões.

Até ao final da primeira parte, o jogo voltou a ficar equilibrado, mas com mais posse de bola para o Barcelona. Em cima do intervalo, um remate de Robertson bateu no braço de Vidal na área do Barcelona, mas nem o árbitro (o português Artur Soares Dias foi o quarto árbitro) nem o VAR assinalaram qualquer infração. Nos últimos lances da primeira parte, o Barcelona voltou a estar mais uma vez perto do golo. Primeiro num remate de Messi que saiu ao lado, e depois num lance de Jordi Alba em que o guarda-redes Alisson (uma exibição de sonho, determinante para o desfecho do jogo) voltou a ser decisivo. A vantagem do Liverpool ao intervalo era curta e obrigava os homens de Klopp a terem de marcar pelo menos mais dois golos (e não sofrer nenhum) para levar o jogo para o prolongamento.

A reviravolta em mais tres atos

Na segunda parte, em apenas dois minutos, o Liverpool marcou dois golos e empatou a eliminatória. Uma reviravolta alucinante, num grande jogo de futebol, num ambiente fantástico. Era difícil pedir mais. Klopp, como que num golpe de magia, lançou logo após o intervalo o avançado holandês Wijnaldum para o lugar de Robertson e o holandês foi determinante na reviravolta, apontando dois golos no espaço de dois minutos. O que parecia uma missão impossível tornava-se realidade. A eliminatória estava igualada e nas bancadas o ambiente era absolutamente indescritível.

O Barcelona, já com o português Nélson Semedo em campo (entrou aos 60' para o lufar de Coutinho) sentiu a sua posição em perigo e aos 68' Messi voltou a ter uma boa oportunidade para marcar e, quem sabe, decidir o jogo a favor do Barcelona. Mas encontrou mais uma vez um monstro na baliza do Liverpool a negar-lhe o golo. Que grande exibição do guarda-redes internacional brasileiro!

O milagre de Anfield aconteceu aos 79 minutos, com o quarto golo do Liverpool, o golo que valeu à equipa inglesa um lugar na final da Liga dos Campeões. Mas vamos ao lance, que merece ser descrito e visionado várias vezes.

Alexander-Arnold apercebeu-se de um certo adormecimento da defesa do Barcelona, cobrou rapidamente um canto e Origi bisou perante a estupefação dos catalães, completamente apanhados de surpresa com a forma destemida e rápida com que Alexander-Arnold apontou o pontapé de canto. Uma desatenção que custou, apenas, uma final da Champions. Foi a loucura completa nas bancadas do estádio do Liverpool, onde estavam os adeptos que em todos jogos cantam aquela música de arrepiar 'You'll Never WAlk Alone'. E que esta terça-feira voltaram a caminhar juntos com a equipa, tal a forma como puxaram a acreditaram nos seus heróis.

O apito final chegou e confirmou o Liverpool na final da Liga dos Campeões. Uma noite memorável, com uma reviravolta daquelas que poucos acreditariam. Mas o futebol tem destas coisas. Parabéns ao Liverpool, que no próximo domingo ainda tem a oportunidade de poder sagrar-se campeão inglês. Mas neste caso não depende só de si.

"A exibição, todo o jogo, foi tudo extraordinário, arrasador. Disse aos meus jogadores antes da partida que era impossível mas, por serem eles, tinham uma hipótese. Já vi muitos jogos na minha vida e não me lembro de nenhum como este", disse Klopp, eufórico, no final do jogo.

O Liverpool soma cinco títulos na prova milionária, em 1976/77, 77/78, 80/81, 83/84 e 2004/2005 e três finais perdidas, em 1984/85, 2006/07 e na época passada, quando caiu por 3-1 face ao Real Madrid. Dia 1 de junho, no Wanda Metropolitano, em Madrid, a equipa inglesa vai tentar o sexto título.

Já o Barcelona é afastado da prova pelo segundo ano consecutivo sem conseguir chegar à final. E novamente depois de uma vantagem confortável no jogo da primeira mão. O ano passado, os catalães venceram a Roma em Camp Nou por 3-1 e depois foram derrotados em Itália por 3-0, caindo nos quartos de final da competição. Pelos vistos não aprenderam a lição e voltaram a ser eliminados. E aquele canto que deu origem ao quarto golo do Liverpool... é imperdoável numa equipa com a dimensão do Barcelona.