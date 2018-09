Marco Chagas regressa ao Sporting

As equivalências do dr. Marco Chagas

Marco Chagas. As memórias do português mais titulado da Volta

Marco Chagas está de regresso ao Sporting para ocupar o cargo de consultor para o ciclismo. O antigo ciclista, e último corredor a vencer a Volta a Portugal com as cores leoninas (1986), mostrou-se feliz por ter sido lembrado pelos atuais dirigentes do Sporting.



"Toca-me muito estar aqui. Sou sportinguista desde criança e sempre o acompanhei, mesmo estando noutras equipas. Fico muito contente com esta oportunidade. É incrível o apoio das pessoas nas estradas quando veem o nosso símbolo e as nossas cores", disse o novo consultor para o ciclismo verde e branco.

Marco Chagas fez uma visita ao Museu na companhia de Miguel Afonso, vogal do Conselho Diretivo com o pelouro das modalidades. "É um grande homem, um grande profissional e um grande sportinguista", afirmou o dirigente sendo que Miguel Albuquerque, director-geral para as modalidades, também relevou satisfação: "É um atleta com história no Sporting e no ciclismo. Um grande reforço para nós. Significa trazer mais um campeão para uma casa de campeões."