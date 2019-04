Liverpool de mão cheia na receção ao lanterna-vermelha

Em Anfield Road, a sétima vitória seguida do Liverpool na Premier League começou a ser construída logo no primeiro minuto, mais concretamente aos 16 segundos, através do médio guineense Naby Keita.

Em vésperas de visitarem o FC Barcelona, na primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões, marcada para quarta-feira, os reds aumentaram a contagem por Sadio Mané, aos 23 minutos, antes de Mohamed Salah praticamente sentenciar o destino da partida, aos 45+1, com um chapéu perfeito ao guarda-redes Jonas Lossl.

No segundo tempo, os dois avançados bisaram e fecharam a goleada do Liverpool sobre o 20.º e último classificado: Mané anotou o 20.º golo na prova, aos 66 minutos, enquanto Salah fechou a goleada, aos 83, e chegou aos 21 tentos.

Com esta vitória, o Liverpool subiu ao primeiro lugar, com 91 pontos, mais dois do que o Manchester City, que no domingo visita o Burnley. Quanto ao já despromovido Huddersfield, averbou a 13.ª derrota nos últimos 14 encontros.