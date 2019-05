Manchester United disposto a gastar 175 milhões de euros por dupla portuguesa

O The Guardian escreve esta quinta-feira que o vice-presidente executivo do Manchester United, Ed Woodward, está a planear largar em Portugal 150 milhões de libras (cerca de 175 milhões de euros) para assegurar as contratações do médio sportinguista Bruno Fernandes e do avançado benfiquista João Félix.

A publicação inglesa diz que os negócios com clubes portugueses são muito incertos. "Você poderá acabar com Cristiano Ronaldo, mas provavelmente acabará com outro Renato Sanches ou Hélder Postiga", pode ler-se.

Bruno Fernandes tem contrato válido com o Sporting até 2023 e uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros. Há cerca de mês e meio, o jornal britânico Evening Standard já o tinha colocado na rota dos red devils, que pretendem reforçar e rejuvenescer o meio-campo depois da saída de Marouane Fellaini em janeiro, do descontentamento com os desempenhos de Fred e Andreas Pereira e das possíveis saídas no final da temporada dos espanhóis Ander Herrera e Juan Mata, que terminam contrato.

João Félix também está blindado até 2023, mas com cláusula de rescisão de 120 milhões, a mais alta em Portugal. O valor é proibitivo, mas a Juventus tem sido dos clubes mais dispostos a contorná-lo, nomeadamente através da inclusão de jogadores seus no negócio ou da colocação de uma cláusula que reserve aos encarnados uma percentagem de uma futura venda. Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Atlético de Madrid e Barcelona são, de acordo com a imprensa internacional, outros dos clubes que acompanham o jovem atacante de 19 anos.

As exibições do novo menino bonito da Luz têm dado que falar por essa Europa fora e até já foram tema de reportagem no outro lado do Atlântico, onde a CNN fez um paralelismo com Cristiano Ronaldo e ouviu João Tralhão e Nuno Gomes. "Tem qualidade de tomada de decisão absolutamente incrível, de elite", disse o treinador. "Já é uma estrela", sublinhou o antigo avançado do Benfica e da seleção nacional.

No mesmo artigo do The Guardian, há outro jogador português mencionado: André Gomes. O médio emprestado pelo Barcelona ao Everton está no topo da lista de compras do Tottenham.