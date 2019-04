A "estrela" João Félix em grande destaque em reportagem da CNN

O eco da ascensão meteórica de João Félix já chegou ao outro lado do Atlântico, onde a conceituada estação televisiva norte-americana CNN já dedicou um artigo ao jovem prodígio benfiquista de 19 anos.

O órgão de comunicação social do país do soccer destaca o hat-trick ao Eintracht Frankfurt na semana passada, que o tornou no mais jovem jogador a apontar três golos num jogo da Liga Europa, e o golo e as duas assistências ao Vitória de Setúbal três dias depois, em partida da I Liga.

A CNN salienta o interesse de clubes como Juventus, Real Madrid, Manchester City e Manchester United e cita o antigo jogador de Félix nas camadas jovens do Benfica, João Tralhão, que o considera "um jogador muito talentoso e tecnicista" e com uma "qualidade de tomada de decisão absolutamente incrível, de elite".

João Félix em destaque no site da CNN © CNN

A estação norte-americana faz um paralelismo com Cristiano Ronaldo, mas sublinha as diferenças através de Nuno Gomes. "São diferentes. Ronaldo é o melhor do mundo, aos 34 anos. Félix tem apenas 19", avisou o antigo avançado do Benfica e da seleção nacional, que deixou rasgados elogios à coqueluche das águias. "Quando começou a trabalhar no Benfica ficou claro para todos que estávamos perante um jovem talento especial", confessou o antigo n.º 21 encarnado, que releva a "relação com a bola, o primeiro toque e a inteligência" que fazem de Félix "um tipo de jogador diferente".

No mesmo artigo, pode ler-se Nuno Gomes a considerar que João Félix "já é uma estrela", mas que ainda assim "é um rapaz que tem humildade, é um bom miúdo e uma boa pessoa".