Juventus já tem plano para atacar contratação de João Félix

A Juventus está definitivamente rendida à qualidade de João Félix e, de acordo com o jornal italiano Tuttosport, já colocou em marcha um plano para assegurar a contratação da jovem pérola benfiquista, de 19 anos, que é igualmente cobiçado por vários emblemas europeus.

O grande problema está no facto de o presidente Luís Filipe Vieira não parecer inclinado para deixar sair o jogador abaixo dos 120 milhões de euros que constam na cláusula de rescisão. Ainda nesta terça-feira, Vieira disse publicamente que o Benfica quer segurar todos os talentos made in Seixal e que não vai deixar sair ninguém. A não ser que, claro está, algum clube bata a cláusula de rescisão.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A intenção dos dirigentes da Juventus é precisamente baixar consideravelmente o valor do jovem avançado dos 120 milhões de euros. E o plano do emblema italiano onde atuam os portugueses Cristiano Ronaldo e João Cancelo passa por colocar num possível acordo com o Benfica uma percentagem a favor da SAD dos encarnados numa futura venda. Outra possibilidade passa pela vecchia signora vender um jogador do atual plantel por um valor elevado de modo a financiar a contratação de João Félix. Ou ainda incluir um jogador no negócio, com o nome do defesa brasileiro Rogério, que está cedido ao Sassuolo, a ser avançado.

Em todo este processo, os dirigentes italianos esperam contar com a colaboração do empresário Jorge Mendes que, além de representar o jogador, tem, ótimas relações com Luís Filipe Vieira. O Tuttosport lembra que Mendes está a par do interesse da Juventus e que ainda recentemente, durante o jogo da Liga dos Campeões entre a Juve e o Ajax, João Félix voltou a ser tema de conversa.

João Félix tem contrato com o Benfica até 2023, um vínculo que foi acertado em novembro do ano passado. Na altura, com este novo acordo, o avançado passou para os 120 milhões de euros. Ainda segundo o Tuttosport, Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Atlético de Madrid, Barcelona e Manchester United também estão na corrida.