Lyon quer Jorge Jesus para treinador

Jorge Jesus continua no mercado e a lista de interessados vai crescendo com o final da época. Segundo soube o DN, o Olympique de Lyon, da Ligue 1 de França, tem interesse em contratar o técnico português e já o informou desta intenção. O clube onde atua o guarda-redes português Anthony Lopes quer dar luta ao PSG na luta pelo título na próxima temporada e tem o treinador português debaixo de olho. O Lyon, recorde-se, já não vence um campeonato desde 2008.

O clube da cidade de Lyon ficou conhecido mundialmente por ter dominado a liga francesa durante a primeira década do século XXI, ganhando o campeonato nacional por sete vezes consecutivas, durante os anos de 2001 a 2008. Depois entrou em cena o milionário PSG e o Mónaco de Jardim, que acabaram com o domínio dos Le gones, liderados pelo carismático presidente Jean-Michel Aulas.

O O. Lyon é atualmente terceiro classificado na Liga francesa, a seis pontos do segundo classificado Lille e a 25 do já campeão PSG. O atual treinador da equipa é Bruno Génésio.

O Lyon não é o único interessado no ex-técnico do Benfica e Sporting, que está sem clube desde que foi despedido do Al Hilal, da Arábia Saudita, e tem sido apontado a vários clubes, entre eles o Vasco da Gama do Brasil, e o Sp. Braga. Jesus já admitiu voltar a treinar uma equipa em Portugal que não um dos três grandes e logo foi apontado ao lugar de Abel Ferreira em Braga.

"Vou para onde não se fala", atirou recentemente em conversa com a comunicação Social, fintando as perguntas sobre o seu destino. Dias depois foi apontado a um dos históricos do Brasil e com raízes portuguesas, o Vasco da Gama. Segundo o Globoesporte, Jesus já terá sido contactado por Alexandre Faria, diretor de futebol do clube do Rio de Janeiro. No entanto a proximidade do início do campeonato brasileiro, que vai ter início no próximo fim de semana, não seduziu o treinador que prefere Portugal, primeiro, e a Europa, depois.

No fim de janeiro, o técnico de 64 anos deixou o comando técnico do Al Hilal, depois de meia temporada na Arábia Saudita. E em fevereiro passou a ser representado pelo empresário israelita Pini Zahavi, um dos mais conceituados agentes FIFA a operar no futebol europeu, tendo sido inclusive responsável pela mega transferência de Neymar do Real Madrid para o Paris Saint-Germain, por mais de 220 milhões de euros.