Luís Filipe Vieira promete novidades sobre treinador "na próxima semana"

Lágrimas, cartas e Vanda. Cristina faz Vieira chorar mas não lhe arranca nome do treinador

Cristina Ferreira tentou quase tudo. Lançou os nomes de José Mourinho, de Jorge Jesus, perguntou se será Bruno Lage a assumir de forma definitiva, mas Luís Filipe Vieira resistiu sempre. Novidades sobre o treinador "só na próxima semana", prometeu.

O presidente do Benfica começou por se virar para a câmara e mandar um abraço para Rui Vitória, o treinador que deixou a Luz na semana passada. "As pessoas ainda vão sentir saudades dele", disse Vieira. "Rui, um abraço para ti. Estamos juntos."

Então saiu porquê, questionou Cristina. "Saiu porque achou que não era a solução para o Benfica nesta altura. Pôs o lugar à disposição, foi tão pacífica a saída dele", resumiu.

A apresentadora insistiu: E o Mourinho? "Sou amigo dele, mas não falei com José Mourinho nenhum. Quem não gostava de ter o Mourinho? Se ele disser que sim, amanhã vem logo."

Sobre Jorge Jesus, discurso semelhante: "Somos amigos. Se pode um dia voltar? O futuro não sei. Só para a semana", repetiu.

E Bruno Lage, está de passagem? "Não, não. No Benfica não há passagens. Para a semana vai ver o que acontece", voltou a acautelar.

O líder encarnado disse que ainda não falou com o futuro treinador do Benfica e também garantiu que "o dinheiro não é problema nesta altura" para resolver a situação do treinador. Mas... "decisão final só para a semana".

Vieira confessou ainda que se sentiu magoado pela contestação que alguns adeptos lhe dirigiram no jogo com o Rio Ave. " Se magoou? Magoou. Logicamente magoou. Não tenho que dar provas da obra que foi feita no Benfica ao longo destes anos".