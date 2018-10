Liga e Andreia Couto acertam rescisão por mútuo acordo

Andreia Couto e a Liga Portugal chegaram a acordo para a rescisão de contrato da ex-diretor executiva do organismo por mútuo acordo, adianta esta segunda-feira o jornal O Jogo.

Esta decisão surge dias depois de ter sido noticiado que a ex-dirigente tinha sido despedida devido à suspeita de ter divulgado informação confidencial para o exterior, algo que esta negou de pronto. "Esclareço ainda que na nota de culpa que me foi enviada, apesar de ser expressamente manifestada a intenção de despedir, esses factos não vêm alegados", afirmou na altura, em comunicado.

"Reafirmo que sempre cumpri com zelo, dedicação e profissionalismo todas as funções que ao longo de 16 anos me foram confiadas pela LPFP, sem qualquer reparo", acrescentou.