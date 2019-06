Líder de autoridade antidopagem afastado. Manuel Brito é o novo presidente

Manuel Brito é o novo presidente da ADoP - Autoridade Antidopagem de Portugal, segundo soube o DN. Rogério Jóia viu a comissão de serviço não ser renovada e assim substituído.

Na base da decisão, entre outras coisas, estiveram duas entrevistas, uma delas ao DN, em que o então líder da antidopagem portuguesa explicava a política antidoping e os bons resultados obtidos sob a sua direção. Declarações essas que não caíram bem na tutela, leia-se Secretaria de Estado do Desporto e Ministério da Educação.

Em fevereiro Jóia falaou ao DN e revelou que houve "apenas três casos de doping no futebol português em 2017". E que os números de 2018, que ainda não são públicos, mas "são inferiores". E quando questionadp se o futebol é pouco controlado ou um desporto limpo, em que a política antidoping de Portugal está a funcionar? "O futebol é a modalidade mais controlada no país", garantiu ao DN o líder da autoridade antidopagem, feliz por ter "um futebol limpo".

Manuel Brito, ex-presidente do Instituto Português do Desporto e da Juventude, ex-vereador do desporto da Câmara Municipal de Lisboa e presidente do Conselho de Ética do Comité Olímpico de Portugal desde 2017, substitui Rogério Jóia à frente da antidopagem portuguesa.

O DN contactou o agora destituído líder da ADoP, que apenas confirmou a saída. Já o Ministério da Educação não respondeu em tempo útil.