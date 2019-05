Lage faz 43 anos este domingo mas rejeita euforias sobre o título: "Aqui não há festa nenhuma"

O Benfica desloca-se este domingo a Vila do Conde para defrontar o Rio Ave, num jogo que, em caso de vitória, até pode valer o título às águias caso horas antes do FC Porto escorregue na Madeira, diante do Nacional. Bruno Lage, treinador dos encarnados, fez questão este sábado de elogiar a qualidade do adversário, recordando o que aconteceu ao FC Porto há duas semanas, e por isso recusou euforias. Ele que curiosamente este domingo festeja 43 anos.

"Quando cá chegar vou estar é mais velho, com 43 anos. Isso é a certeza. É uma coisa de cada vez. Pode haver um clima de festa lá fora, de dizer que as coisas já estão consolidadas, mas aqui não há festa nenhuma. Há muito foco no trabalho. Olhe, nem vai haver festa dos 43 anos. Estamos focados naquilo que temos de fazer no jogo e só apenas no nosso jogo", afirmou Bruno Lage.

"Vamos defrontar um adversário muito competente, uma equipa muito bem orientada. É uma equipa muito bem organizada, com excelentes valores individuais e vai ser um jogo muito difícil. Também são uma equipa que não desiste, como se viu no jogo contra o FC Porto: a perderem por 2-0 conseguiram o empate. Temos ambição de vencer e temos de dar o nosso melhor. É mais uma final", referiu, prosseguindo nos elogios: "O perigo vem do coletivo, que é muito forte. Três avançados e um homem que joga por de trás que pode complicar. Dois médios muito experientes, que organizam muito bem o jogo. Dois centrais muito fortes na construção e um guarda-redes que joga muito bem com os pés. Vêm de uma fase muito positiva e têm uma qualidade enorme."

Bruno Lage foi questionado sobre um possível nervosismo dos jogadores mais jovens no jogo da semana passada com o Portimonense, em que a equipa chegou a estar a perder 1-0, e depois acabou a golear. "Não senti nervosismo, o que correu mal na primeira parte com o Portimonense é fruto da competência do adversário. Os mais novos da nossa equipa, o Ferro e o Florentino, estão habituados aos grandes jogos. São jogadores que jogam fases finais desde os 15 anos, já disputaram finais pela seleção portuguesa, jogaram a Youth League. Jogam para ganhar e estão habituados às grandes finais."