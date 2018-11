Krovinovic volta aos convocados quase dez meses depois

Rui Vitória anunciou esta terça-feira, em conferência de imprensa, que Filip Krovinovic vai ser incluído no lote de convocados da equipa do Benfica para a receção desta quarta-feira ao Ajax (20.00), a contar para a 4.ª jornada do Grupo E da Liga dos Campeões.

"Não vou dizer em concreto alguns aspetos da minha equipa, mas o Krovinovic vai estar convocado", afirmou o treinador encarnado, que vai voltar a chamar o médio croata quase dez meses depois.

Krovinovic sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito num jogo da I Liga frente ao Desp. Chaves na Luz, a 20 de janeiro, e desde então que tem estado afastado dos relvados. Antes, na primeira metade da época passada, participou em 19 jogos em todas as competições (14 como titular) e apontou dois golos, depois de ter sido contratado ao Rio Ave.

Em relação ao jogo com o Moreirense, o treinador do Benfica deixou de fora Samaris, que não está inscrito na Liga dos Campeões, e Ferreyra, por opção, tendo regressado Alfa Semedo e o já citado Krovinovic. De baixa, segundo o boletim clínico dos encarnados estão Ebuehi (recupera de uma cirurgia) e Lema (com uma microrrotura no adutor da perna esquerda).

Eis a lista completa de convocados:

Guarda-redes - Mile Svilar, Vlachodimos;

Defesas - Germán Conti, Grimaldo, Rúben Dias, Jardel, André Almeida;

Médios - Fejsa, Gabriel, Franco Cervi, Alfa Semedo, Zivkovic, Salvio, Krovinovic, Pizzi, Rafa Silva, João Félix, Gedson Fernandes;

Avançados - Jonas, Seferovic, Castillo.