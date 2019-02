Keizer: "Podíamos ter conseguido um resultado melhor"

Veja os melhores momentos da vitória do Benfica sobre o Sporting (com vídeo)

Marcel Keizer, treinador do Sporting, na flash interview da RTP após o jogo com o Benfica (2-1) na Luz. "Acho que tivemos bastante posse, mas o adversário foi perigoso no contra-ataque e perdemos várias vezes a bola. Não fizemos um mau jogo. Tivemos muita posse de bola, criámos boas oportunidades na segunda parte e ainda chegámos a estar por cima do jogo", defendeu o técnico holandês.

Depois de um empate e duas derrotas, estará a equipa a perder confiança? "Não é um problema de confiança, eles sabem que podem jogar muito bem, mas não acontece em todos os jogos. Vê todas as equipas a jogar sempre bem? Não. Quando não estás a jogar bem, tens de ganhar na mesma, temos de olhar para isso. Hoje, em períodos do jogo, estivemos bem no passe, no passe curto. Falhámos alguns passes, mas podíamos ter conseguido um resultado melhor do que este", respondeu Keizer.

Marcel Keizer revelou em conferência de imprensa, logo após o encontro com o Benfica, que tomou conhecimento da despenalização de Stefan Ristovski (tinha apanhado dois jogos pela expulsão em Setúbal e cumprido um jogo de castigo frente aos encarnados no jogo de domingo para o campeonato): "Soubemos três horas antes do jogo. Foi um pouco tarde..."

Sobre a arbitragem de Luís Godinho, Keizer não se alongou: "Acho que é muito difícil ver todas as decisões do árbitro. Houve algumas que podiam ter caído para os dois lados. No geral fez um bom trabalho, sem problema."

Depois avançou para o jogo da segunda mão."2-1, hoje [quarta-feira]. Vamos ver o que acontece daqui a dois meses, quando jogarmos a segunda mão", concluiu o técnico leonino.