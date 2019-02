Keizer: "Nunca falo em derrota, acho que vamos ganhar"

Tempo de recuperação? "Para os jogadores é difícil recuperar em dois dias. Seria melhor em quatro dias. Para alguns jogadores é complicado, mas temos de seguir em frente. Estamos OK com isto."

Diferenças no Sporting e no Benfica? "Claro que vejo os jogos do Benfica. A coisa mais importante no futebol é ganhar e isso demora algum tempo."

Ilori e Borja no dérbi? "Sim, posso utilizá-los."

Jogo mais importante para Sporting ou Benfica? "Estes jogos são importantes para as duas equipas. É um jogo muito importante e o de quarta-feira [para a Taça de Portugal] também, mas o mais importante é este."

Diferença entre jogar em casa e fora? "É sempre bom jogar perante os nossos adeptos. A diferença é difícil de dizer, deverá ter a ver com a forma de jogar dos adversários. No último jogo, o Vitória de Setúbal fez dois contra-ataques e marcou um golo. Vai ser um jogo em nossa casa e não posso dizer quem é favorito. Nunca falo em derrota, acho que vamos ganhar. Há 3 hipóteses e falaremos depois do jogo."

Presidente disse que plantel tinha reduzida qualidade? "Seria melhor termos um plantel maior, mas estamos a construir uma equipa nova, faz parte, e para mim não há qualquer problema."