Keizer despede-se: "Um ótimo período, espero que tenham sucesso"

Marcel Keizer já confirmou que está mesmo de saída do Sporting. Em declarações à Sporting TV, nesta terça-feira, o técnico holandês disse que é tempo "para outro treinador assumir o lugar", agradeceu a forma como foi sempre tratado e desejou sorte para o futuro.

"Olho para trás e reconheço que foi um ótimo período, com duas taças conquistadas. Agora é tempo de outro treinador assumir o lugar. Quero agradecer a todos os que trabalharam comigo porque foi um ótimo período. Portugal é um país muito agradável para se trabalhar e viver, diferente da Holanda, mas com muitas coisas boas", começou por referir à Sporting TV.

O técnico que orientou os leões fez ainda questão de elogiar e agradecer o trabalho de todos. "É um clube com expectativas muito altas. Todos, na academia e no estádio de Alvalade, trabalharam sempre muito e a ajudaram-me da melhor forma. Espero que o clube tenha muito sucesso no futuro, tal como tivemos na época passada, em que ganhámos duas taças. Espero que a equipa, os jogadores, possam continuar a trabalhar afincadamente como fizeram nos últimos 10 meses", acrescentou.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O treinador dos leões apelou ainda à "união" de todos os sportinguistas, pedindo aos adeptos para apoiarem e ajudarem sempre a equipa e a estrutura do clube. "Espero que o Sporting esteja unido e que os adeptos estejam ao lado da equipa. E assim os jogadores possam fazer o seu trabalho. Quando todos apoiarem a direção e os jogadores vai ser muito bom para o clube", indicou, desejando que o Sporting "ganhe mais troféus nos próximos anos".

Já nesta terça-feira à tarde, à margem da cimeira de presidentes inserida no programa da ação "Thinking Football" que decorre em Oeiras, o presidente Frederico Varandas tinha confirmado a saída do técnico. "Entendemos que hoje se fecha um ciclo, Keizer entrou no Sporting em novembro de 2018, lembramo-nos de como estava o clube naquele momento, que quase nenhum treinador queria vir para o Sporting no momento em que o clube se encontrava. Teve a coragem de o fazer. Cumpriu a missão com distinção, venceu dois títulos, o Sporting está agradecido. Foi sempre um grande senhor e até na saída o foi", referiu o líder leonino, remetendo mais declarações para esta quarta-feira.

O nome apontado para assumir a equipa de forma imediata é Leonel Pontes, atual técnico da equipa leonina de sub-23. A decisão será anunciada nas próximas horas, mas deverá ser apenas de forma provisória. Leonel Pontes curiosamente já havia sido interino dos leões durante uma semana em novembro de 2009, na transição de Paulo Bento para Carlos Carvalhal.

Marcel Keizer chegou a Alvalade em novembro de 2018 para substituir José Peseiro e durou dez meses à frente da equipa principal do Sporting, período durante o qual conquistou uma Taça da Liga e uma Taça de Portugal - no total orientou a equipa em 42 jogos, somando 25 vitórias, oito empates e oito derrotas.