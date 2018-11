Karanka, ex-adjunto de Mourinho, apontado ao Sporting

O treinador espanhol Aitor Karanka, que chegou a ser adjunto de José Mourinho no Real Madrid, está a ser apontado pelo site italiano calciomercato como possível sucessor de José Peseiro no Sporting.

Karanka treina atualmente o Nottingham Forest, da II Liga inglesa, clube onde jogam os portugueses Tobias Figueiredo, João Carvalho, Gil Dias e Diogo Gonçalves. Mas o portal calciomercato garante que o técnico espanhol foi abordado pelos leões.

Depois de ter sido adjunto de José Mourinho no Real Madrid, Aitor Karanka passou a treinador principal. A primeira experiência foi no Middlesbrough e atualmente está no Nottingham Forest, clube que ocupa a sétima posição do Championship, o segundo escalão do futebol inglês.

O nome de Paulo Sousa chegou a ser avançado como hipótese. O português está atualmente sem clube, depois de ter deixado a aventura na China, e segundo foi possível apurar até viu recentemente o jogo entre o Arsenal e o Sporting em Alvalade. Mas segundo o DN apurou, é uma possibilidade descartada.

Leonardo Jardim também era do agrado dos dirigentes leoninos, mas o treinador que deixou recentemente o Mónaco é demasiado caro e não pretende voltar a Alvalade nem ao futebol português. Também Jorge Jesus está fora de hipótese. Apesar de inicialmente a ideia ser um treinador português, a hipótese de o sucessor de Peseiro ser estrangeiro é uma forte possibilidade.

Tiago Fernandes, filho de Manuel Fernandes que integrava a equipa técnica de José Peseiro, orientou esta quinta-feira o treino do Sporting, com vista ao jogo de domingo diante do Santa Clara. E ficará como interino até ser encontrado o novo treinador, podendo até orientar a equipa nos Açores, um cenário bastante provável.