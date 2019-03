Juventus em poupança para a Champions goleia Udinese

A Juventus garantiu ontem a 24.ª vitória na Série A italiana com uma goleada de 4-1, em casa, frente à Udinese, em partida antecipada da 27.ª jornada.

O treinador Maximiliano Allegri decidiu apresentar nesta partida uma equipa composta por jogadores menos utilizados, já a pensar na partida de terça-feira para a Liga dos Campeões, na qual está obrigada a dar a volta à derrota de 0-2 sofrida na primeira mão, em Espanha, com o Atlético de Madrid.

Mesmo com Cristiano Ronaldo no banco de suplentes e João Cancelo na bancada, a Juventus cedo começou a construir o triunfo com dois golos do jovem avançado Moise Kean, de apenas 19 anos. No segundo tempo, Emere Can, de penálti, e Blaise Matuidi aumentaram a vantagem para quatro golos.

A Udinese marcou o seu golo de honra já perto do final da partida por intermédio de Kevin Lasagna.

A Juve aumentou assim para nove pontos a vantagem sobre o segundo classificado, o Nápoles, que no domingo visita o Sassuolo.