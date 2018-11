José Mourinho confirma estreia de Diogo Dalot na liga inglesa

O treinador português José Mourinho, do Manchester United, confirmou esta sexta-feira que Diogo Dalot vai estrear-se em jogos da liga inglesa de futebol, no sábado, diante do Southampton.

"Este fim-de-semana será a primeira chamada para o Diogo Dalot. Ele está pronto. Teve uma lesão grave, passou por uma cirurgia, depois sofreu uma outra lesão na seleção quando estava quase a regressar, numa fase em que até já tinha defrontado o Young Boys e o Derby County. Mas agora está a treinar há duas semanas e achamos que está pronto", referiu Mourinho.

O lateral-direito participou em apenas dois jogos pela equipa principal dos ingleses nesta temporada, um para a Liga dos Campeões, na vitória por 3-0 sobre o Young Boys, e outro para a Taça da Liga, no empate 2-2 com o Derby County, que ditou a eliminação dos red devils.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Mourinho, de 55 anos, em conferência de imprensa de antevisão ao encontro da 14.ª jornada diante do Southampton, revelou ainda que não poderá contar com o avançado chileno Alexis Sánchez até ao final de 2018, devido a lesão na coxa contraída durante um treino. "Ele tem uma lesão importante. Não quero arriscar dizer um tempo de paragem, mas pela minha experiência, diria que não joga mais este ano", disse Mourinho aos jornalistas.

O técnico português poderá ver-se também privado de utilizar o sueco Victor Lindelof, ex-Benfica, o argentino Marcos Rojo, ex-Sporting, e o italiano Matteo Darmian, todos lesionados, mas o britânico Luke Shaw regressa, após cumprir um jogo de castigo na última jornada.