José Lima suspenso um ano por doping

O três-quartos internacional português José Lima, atualmente ao serviço do Carcassonne da II divisão francesa, foi suspenso durante um ano por doping pela Comissão de Luta Anti-dopagem gaulesa.

Começa mal o ano para o râguebi português a um mês do início da participação da seleção nacional no European Trophy (que Portugal conquistou nas últimas duas épocas averbando só vitórias) com a notícia, conhecida esta tarde, da suspensão por um ano do três-quartos centro do Carcassonne José Lima, 26 anos, um dos melhores jogadores portugueses da atualidade e um nome habitualmente incluído, desde há várias épocas, nas convocatórias dos Lobos.

A Comissão de Luta Anti-dopagem francesa não teve mão leve na sequência de um controlo realizado a 7 de setembro, após um jogo diante do Colomiers, em partida ganha pelo Carcassonne por 25-20 a contar para a PRO D2, a designação da II divisão em França.

Segundo a comunicação social gaulesa o jogador terá acusado uma substância anti-inflamatória esteróide denominada solupred que, segundo informações recolhidas pelo DN junto de fonte próxima do jogador, estaria contida num medicamente a que Lima terá recorrido para tratar um resfriado com tosse e dores de garganta.

O clube do internacional português tomou conhecimento do pesado castigo no início desta semana e em comunicado publicado no seu sítio pode ler-se: "A sanção é severa, penalizadora para o clube e muito dura para o jogador, que é aqui unanimemente apreciado. O Carcassonne irá recorrer, dentro de todos os meios postos à sua disposição, para ajudar José Lima a ultrapassar esta dura prova nos 12 meses que se seguirão".

Segundo o treinador Christian Labit o clube irá inclusivamente recorrer da decisão.

Tendo-se iniciado no Clube de Râguebi de Évora, José Lima - que se estreou pela seleção diante dos Estados Unidos em novembro de 2010 - representou depois Agronomia e há algumas épocas transferiu-se para França, tendo alinhado no Narbonne, Oyonnax e desde o início da época no Carcassonne, atual 10.º classificado da PROD 2. Esta temporada o jogador esteve presente em oito partidas e foi titular em sete delas (um desses jogos foi precisamente diante do Colomiers) tendo apontado um ensaio.