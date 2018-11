Jorge Jesus garante que irá regressar a Portugal

Jorge Jesus garantiu à revista Liga-te, da Liga portuguesa, que está nos seus planos voltar ao campeonato português, não traçando no entanto qualquer data para isso acontecer.

"Vou regressar ao futebol português e nada tem a ver com as pessoas do Al-Hilal. Por muito que gostem de mim, o regresso a Portugal está nos objetivos", garantiu o treinador do clube da Arábia Saudita, que esta época ganhou todos os 13 jogos oficiais que disputou até ao momento.

O antigo técnico de Benfica e Sporting admitiu ser "difícil falar no dia de amanhã", mas a ainda a propósito do futuro fez uma revelação: "Penso que ficarei apenas mais uma época aqui. O clube propôs-me a renovação por três temporadas, mas não vou aceitar."

Jesus disse ainda estar já adaptado à vida e costumes da Arábia Saudita, mas deixa bem claro que tem acompanhado de perto, através da televisão, tudo o que se passa em Portugal, sobretudo no que diz respeito ao futebol, razão pela qual diz que "o nosso futebol é muito competitivo", considerando mesmo que o campeonato é "de alto nível".

"Os treinadores portugueses são reconhecidos mundialmente e são profissionais com grande conhecimento e estratégia. Mas, infelizmente, continuamos com o jogo fora das quatro linhas... Em Portugal parece estar instituído que a pressão ajuda a ganhar jogos e, enquanto não se acabar com essa ideia, não haverá paz no futebol português", sublinhou.