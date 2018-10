Jorge Jesus abalroado por adversário. Veja o vídeo

Jorge Jesus eleito treinador do mês na Arábia Saudita

Jorge Jesus protagonizou esta quinta-feira um momento insólito durante o jogo entre o seu Al-Hilal e o Al-Ittihad, em jogo do campeonato saudita.

Numa disputa de bola a meio-campo entre Gomis, um jogador do Al-Ittihad caiu junto à linha lateral e acabou por abalroar o treinador português, que até deu uma cambalhota para trás. Após o choque, os envolvidos cumprimentaram-se, com o técnico a revelar desportivismo e a brincar com a situação.

Bem-humorado, Jesus segue imparável no campeonato saudita, com seis vitórias em outras tantas partidas. Desta feita, ganhou em casa por 3-1, com golos de Kanu (oito minutos), Gomis (74') e pelo antigo médio portista Carlos Eduardo (90+5'). Pelo meio, Pesic ainda empatou para os forasteiros.