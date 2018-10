Jogadores fazem homenagem ao dono do Leicester no dia em que surge vídeo do desastre

Autoridades já analisam a caixa negra do helicóptero do dono do Leicester

Piloto do helicóptero do proprietário do Leicester evitou uma tragédia maior

O plantel do Leicester City deslocou-se esta segunda-feira ao Estádio King Power, onde prestou uma homenagem ao dono do clube, Vichai Srivaddhanaprabha, que morreu na sequência da queda do seu helicóptero momentos depois de abandonar o recinto onde a sua equipa tinha empatado com o West Ham no sábado à noite.

Os portugueses Adrien Silva e Ricardo Pereira estiveram entre a comitiva liderada pelo treinador Claude Puel e onde também estavam as estrelas Kasper Schmeichel e Jamie Vardy. Começaram por visitar a zona no exterior do estádio onde os adeptos têm depositado vários objetos de merchandising do clube para homenagear o proprietário do clube e os outros quatro ocupantes do helicóptero que também faleceram.

Depois, disso, estiveram no relvado, onde foi feita uma homenagem às vítimas, com a mulher do magnata tailandês e o filho Aiyawatt Srivaddhanaprabha, que é também vice-presidente do Leicester, a depositarem uma coroa de flores no centro do relvado, onde o helicóptero levantou voo minutos antes de se despenhar no parque de estacionamento contíguo ao estádio.

Entretanto, foram divulgadas pelo jornal britânico The Sun, as primeiras imagens da queda do helicóptero captada por uma câmara de videovigilância perto do Estádio King Power.