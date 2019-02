Jogador português vence Taça Asiática pelo Qatar

Há um português a representar a seleção do Qatar com o Mundial2022 em mente

O Qatar conquistou esta sexta-feira a Taça Asiática pela primeira vez na história e contou com um jogador português em campo, o lateral português Pedro Correia, também conhecido por Ró-Ró e naturalizado por aquele país do Médio Oriente.

Na final realizada em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, qataris bateram o Japão por 3-1, com golos de Almoez Ali (12 minutos), Abdulaziz Hatem (27') e Akram Afif (83' g.p.) contra um de Takumi Minamino (69').

O Qatar (93.º lugar do ranking FIFA), que nunca tinha chegado às meias-finais, junta-se aos nipónicos (quatro títulos), Arábia Saudita (três), Irão (três), Coreia do Sul (dois), Israel, Kuwait, Iraque e Austrália no lote de seleções que conquistaram o ceptro continental.

A pouco mais de três anos de receber o Mundial 2022, a seleção orientada pelo espanhol Félix Sánchez Bas começou por vencer o Grupo E, ficando à frente de Arábia Saudita, Líbano e Coreia do Norte, com um total de 10 golos marcados e nenhum sofrido. Depois, afastou o Iraque nos oitavos de final (1-0), a Coreia do Sul de Paulo Bento nos quartos (1-0) e os Emirados Árabes Unidos nas meias (4-0).

O avançado qatari Almoez Ali, do Al-Duhail de Rui Faria, sagrou-se o melhor marcador da prova, com nove golos.

A título de curiosidade, Qatar e Japão poderão disputar uma segunda final em 2019 na... Copa América, prova sul-americana para a qual as duas seleções asiáticas foram convidadas. Os qataris estão integrados no Grupo B, de Argentina, Colômbia e Paraguai, enquanto os japoneses estão inseridos no Grupo C, de Uruguai, Equador e Chile.