Jogador brasileiro marcou à Juventus e festejou... à Ronaldo

Foi o último jogo da Juventus na digressão pela Ásia e houve um festejo à Ronaldo, mas não foi nem do internacional português nem de um companheiro de equipa.

No encontro entre o clube italiano e uma equipa de estrelas do Campeonato da Coreia do Sul, o brasileiro Cesinha colocou o resultado em 2-1 para os coreanos à beira do intervalo e imitou CR7 na hora de festejar.

Ronaldo reagiu ao momento com um sorriso e, no final, cumprimentou o jogador.

Antes, a formação asiática inaugurou o marcador por intermédio de Osmar e a vecchia signora, com João Cancelo no onze e Ronaldo no banco, empatou logo a seguir, por Muratore.

No segundo tempo, Taggart fez o 3-1, mas antes do apito final Matuidi e Pereira marcaram para os transalpinos.