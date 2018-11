João Mário e Wilson Eduardo. Dois irmãos, duas seleções

João Mário está em grande forma no Inter Milão e voltou a ser chamado à seleção nacional portuguesa, numa jornada em que vê o irmão Wilson Eduardo (Sp. Braga) estrear-se por Angola, o país dos pais.

O avançado do Sp. Braga foi convocado para representar pela primeira vez a seleção angolana. Aos 28 anos o internacional sub-21 por Portugal optou pela equipa nacional de Angola depois de nunca ter sido chamado a representar as cores da principal seleção de Portugal.

Filho de pais angolanos, o extremo nasceu em Massarelos, no Porto, e deu os primeiros passos nos dragões, mudando-se depois para o Sporting, onde esteve 13 temporadas e viu o irmão João Mário aparecer. Sem tantas oportunidades como gostaria de ter, deixou Alvalade para rumar a Braga em 2015/16, tendo vencido uma Taça de Portugal logo na primeira época.

A jogar a quarta temporada como guerreiro do Minho, Wilson Eduardo prepara-se para se estrear por Angola, domingo, e logo num jogo decisivo da fase de qualificação para a CAN 2019 frente ao Burquina Faso. Os angolanos ocupam a terceira posição do grupo I, com seis pontos, menos um do que o Burquina Faso e menos três que o primeiro classificado, a Mauritânia.

Antes disso, no sábado, entra em campo João Mário, o mano mais novo, com a seleção nacional portuguesa, num jogo com a Itália, no campo onde joga habitualmente com a camisola do Inter.

Wilson Eduardo e João Mário já jogaram um contra o outra por mais de uma vez e poderão fazê-lo de novo em caso de haver um Portugal-Angola. Os jogadores têm ainda mais um irmão, Hugo Eduardo, que é jogador de fustal do Quinta dos Lombos.