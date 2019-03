João Félix: "Às vezes atiro-me um bocado para o chão, é verdade"

Antes de se apresentar pela primeira vez ao serviço da seleção principal, esta segunda-feira, João Félix marcou presença num evento em Oeiras e falou do seu estilo de jogo e da dureza dos adversários nos últimos jogos. A jovem pérola encarnada admitiu que por vezes se atira para o chão, mas referiu que isso é uma forma de reagir à intimidação contrária. E não se mostra afetado pela forma como é cada vez mais marcado de perto pelos adversários.

"É normal, como sou miúdo, fazem isso para me intimidar um pouco... Já estou habituado, mas não me deixo intimidar e tento também provocá-los de uma certa forma. Se me atiro para o chão? Às vezes atiro-me um bocado, é verdade, mas isso faz parte do jogo", admitiu o jovem jogador, de 19 anos, que tem estado em destaque nesta fase de bons resultados do Benfica, desde que o treinador Bruno Lage sucedeu a Rui Vitória.

O avançado benfiquista vai encontrar na seleção o central portista Pepe, com o qual protagonizou alguns despiques mais "acesos" no último clássico entre as duas equipas no Dragão, mas não está preocupado com a receção que possa ter por parte do defesa.

"Dizem que sou conflituoso porque me picam, se calhar. Não me vou deixar ficar, tenho de responder"

"O que acontece dentro de campo fica dentro de campo. Já aconteceram inúmeras situações de confusão entre colegas de seleção, mas já falei com outros colegas que estiveram com ele [Pepe] e dizem que é cinco estrelas. Acredito que nos vamos dar bem", afirmou Félix, que rejeita ser conflituoso ou provocador em campo.

"Dizem que sou conflituoso porque me picam, se calhar. Não me vou deixar ficar, tenho de responder, depois surgem esses boatos... Sendo novo e arranjando esse tipo de confusões começam logo a dizer que já estou com a mania. É por responder", explicou o jogador do Benfica.

Félix disse estar a "viver o melhor momento" da sua vida e que tudo tem acontecido "muito rápido". "Estes últimos dois meses foram muito bons, mas aconteceu tudo tão rápido que ainda não parei para pensar", referiu, voltando a recordar o momento em que ponderou abandonar o futebol, quando estava no FC Porto: "Era sub-15 ou sub-16, estava no FC Porto, e senti que não tinha prazer a jogar futebol. Não me sentia feliz, mas o meu pai convenceu-me a continuar. Fui para o Benfica e agora estou aqui."

Com o seu nome apontado já a grandes clubes do futebol europeu, e com uma cláusula fixada num valor astronómico (120 milhões de euros), João Félix diz que para já está bem no Benfica e, questionado sobre o seu possível valor no mercado de transferências, revelou-se modesto. "Como já disse, não percebo nada disso do mercado, limito-me a jogar. O meu valor? Não sei... Dois milhões está bom, pode ser", disse, entre sorrisos.