Jardel renova com o Benfica até 2021

O Benfica anunciou esta sexta-feira que chegou a acordo com o defesa central Jardel para prolongar o vínculo até 2021. O brasileiro, que está na Luz desde janeiro de 2011 (representava o Olhanense), prepara-se assim para ficar uma década ligado ao clube da Luz.

"Sinto um orgulho enorme, uma grande gratidão. Fico feliz por estar já quase há oito anos a poder representar esta grande equipa. Sou um apaixonado pelo Benfica, pois aqui também cresci muito. Não só na parte desportiva, mas como pai. Agradeço muito ao Benfica por tudo o que tem feito e quero retribuir isso da melhor forma possível, que é dentro de campo", disse Jardel à BTV.

"No início, as coisas não foram tão fáceis assim, no período de adaptação, mas o presidente e outras pessoas do Benfica sempre acreditaram em mim e consegui fazer com que isso acontecesse. Com o meu trabalho com a ajuda de todos e hoje estar a jogar é uma alegria enorme", acrescentou.

Ao serviço do Benfica, onde continua a ser titular (forma dupla com Ruben Dias), Jardel conquistou quatro campeonatos, duas Taças de Portugal, duas Supertaças e cinco Taças da Liga. O brasileiro é o segundo jogador do atual plantel do Benfica que está há mais tempo no clube, só superado pelo compatriota Luisão.

O defesa brasileiro, cujo contrato expirava no final da presente época, é o quarto jogador a renovar contrato desde que a temporada começou, depois de Rúben Dias, Gedson Fernandes e Franco Cervi na semana passada.