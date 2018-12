Bola de Ouro. Pogba em 15.º

A gala que revelará o vencedor da Bola de Ouro de 2018 para a France Football arranca às 20.00 desta segunda-feira, mas até lá a revista francesa vai divulgando os nomes dos jogadores que ficaram fora do top 10, por ordem decrescente. Cristiano Ronaldo está na corrida à sua sexta Bola de Ouro, num ano em que o favoritismo recai, no entanto, no croata Luka Modric.

Os primeiros nomes a serem divulgados foram os de Isco, médio espanhol do Real Madrid, e Hugo Lloris, guarda-redes francês do Tottenham, que partilham o 29.º lugar. Em 28.º ficou o defesa uruguaio do At. Madrid Diego Godin.

Três nomes repartem o 25.º lugar: dois guarda-redes, o brasileiro Allisson Becker (Liverpool) e o esloveno Jan Oblak (At. Madrid), e um avançado, o croata Mario Mandzukic (Juventus).

Outro trio, ex-aequo, na 22.ª posição da lista: Marcelo, lateral brasileiro do Real Madrid, Sadio Mane, avançado senegalês do Liverpool, e Edinson Cavani, ponta de lança uruguaio do PSG.

Mais um trio reparte uma posição, no caso a 19.ª: o avançado brasileiro Roberto Firmino (Liverpool), o médio croata Rakitic (Croácia) e o central espanhol Sergio Ramos (Real Madrid).

Os antigos companheiros do trio de ataque BBC no Real Madrid, o galês Gareth Bale e o francês Karim Benzema dividem o 17.º lugar. Já o avançado argentino Sergio Aguero (Manchester City) surge em 16.º e o médio francês Paulo Pogba (Manchester United) em 15.º.

Ronaldo tenta a sexta, mas Modric é favorito

Vencedor em 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017 - as edições de 2013 e 2014 foram entregues em conjunto com a FIFA -, Ronaldo volta a estar entre os finalistas do prémio, mas, ao contrário de outros anos, não surge como favorito à conquista daquela que poderá ser a sua sexta Bola de Ouro na carreira.

O principal candidato é o croata Luka Modric, médio do Real Madrid, que já venceu de resto o prémio The Best, atribuído pela FIFA.

A Bola de Ouro da France Football é um prémio atribuído através da votação de 176 jornalistas de todo o mundo. Cada um elabora um top 5, em que atribui seis pontos àquele que acha que foi o melhor do ano, quatro pontos para o segundo melhor e assim sucessivamente. O jornalista português com direito de voto é Joaquim Rita.

Os 30 nomeados

Sergio Agüero (Arg) - Manchester City

Alisson Becker (Bra) - Liverpool

Gareth Bale (Gal) - Real Madrid

Karim Benzema (Fra) - Real Madrid

Edinson Cavani (Uru) - PSG

Cristiano Ronaldo (Por) - Juventus

Thibaut Courtois (Bel) - Real Madrid

Kevin De Bruyne (Bel) - Manchester City

Roberto Firmino (Bra) - Liverpool

Diego Godín (Uru) - Atlético Madrid

Antoine Griezmann (Fra) - Atlético Madrid

Eden Hazard (Bel) - Chelsea

Isco (Esp) - Real Madrid

Harry Kane (Ing) - Tottenham

N'Golo Kanté (Fra) - Chelsea

Hugo Lloris (Fra) - Tottenham

Sadio Mané (Sen) - Liverpool

Mario Mandzukic (Cro) - Juventus

Kyllian Mbappé (Fra) - PSG

Marcelo (Bra) - Real Madrid

Lionel Messi (Arg) - Barcelona

Luka Modric (Cro) - Real Madrid

Neymar Jr (Bra) - PSG

Paul Pogba (Fra) - Manchester United

Jan Oblak (Esl) - Atlético de Madrid

Ivan Rakitic (Cro) - Barcelona

Sergio Ramos (Esp) - Real Madrid

Mohamed Salah (Egi) - Liverpool

Luis Suárez (Uru) - Barcelona

Raphael Varane (Fra) - Real Madrid

em atualização