Instrução do ataque de Alcochete começou com percalços e só volta às 13.30

Sempre começou esta terça-feira a instrução do julgamento ao ataque à Academia de Alcochete, já perto das 10.30. No entanto, a sessão começou aos soluços com vários entraves apresentados pelos advogados dos arguidos. Pelas 11.20, a sessão foi interrompida para se perceber onde andavam os arguidos detidos que não tinham chegado ao tribunal de Lisboa. O juiz acabou por remarcar o início dos trabalhos para as 13.30.

A sessão começou com alguns dos advogados dos acusados a lembrarem o juiz do pedido de escusa que tinham feito. Mas o magistrado considerou que este era apenas um expediente dos defensores para atrasar a instrução para lá de 23 de setembro e levar a que os seus clientes em prisão preventiva fossem libertados por se ultrapassar nessa data o período legal de prisão preventiva.

Depois, alguns dos advogados, entre os quais o novo defensor de Bruno de Carvalho, Miguel Fonseca, mostraram estar contra a presença de jornalistas na sala do tribunal. A procuradora Cândida Vilar opôs-se a esta posição, lembrando que o ex-presidente do Sporting já tinha dado entrevistas, inclusive à porta do tribunal. O juiz acabou por permitir a presença da comunicação social.

Mas os percalços não ficaram por aqui. Chegados a esta fase, percebeu-se que faltavam, na audiência, arguidos em prisão preventiva que queriam estar presentes. A sessão foi interrompida para se perceber para onde os serviços prisionais os levaram. Uma das hipóteses é que estivessem no Montijo - o que acabou por se confirmar -, já que o processo corre no Tribunal de Instrução Criminal do Barreiro, tendo sido decidido que a fase de instrução decorrerá no Campus da Justiça em Lisboa devido à fala de instalações suficientes no Tribunal do Barreiro.

Por voltas das 11.45 a sessão ainda estava interrompida.

O processo sobre o ataque à academia do Sporting em Alcochete envolve a acusação a 44 pessoas de vários crimes, sendo o principal e o mais criticado pelos advogados o de terrorismo. Desse grupo vários pediram a abertura de instrução, que foi concedida a seis: Hugo Ribeiro, Celso Cordeiro, Sérgio Santos, Elton Camará, Eduardo Nicodemus e Bruno de Carvalho. Os quatro primeiros tinham presença prevista nesta terça-feira no Campus de Justiça para serem ouvidos na primeira sessão dessa fase. Os outros dois estão agendados para quarta-feira.

O Ministério Público acusou 41 arguidos, todos membros da Juve Leo, em coautoria de 40 crimes de ameaça agravada; 19 de ofensa à integridade física qualificada; 38 de sequestro mas classificados como terrorismo; dois de dano com violência; um de detenção de arma proibida e um de introdução em lugar vedado ao público. Há ainda acusações individuais de tráfico de estupefacientes.

Notícia atualizada às 12.08 para acrescentar que a sessão será retomada às 13.30.