Iker Casillas: "O sonho é vencer a Champions"

Iker Casillas vai tornar-se esta terça-feira no jogador com mais participações de sempre em jogos da fase de grupos da Liga dos Campeões, num total de 20 (passa os 19 de Ryan Giggs), quando entrar em campo para defender a baliza do FC Porto frente ao Schalke 04, no jogo da primeira jornada da Liga dos Campeões.

"Não tinha pensado nisso até chegar aqui. Foram vocês, os jornalistas, que comentaram isso. Já ando há tanto tempo no futebol que às vezes nem dou conta dos números. O mais importante é poder conquistar os três pontos na Alemanha para poder seguir em frente nesta prova", referiu o guarda-redes espanhol do FC Porto.

Casillas admitiu que o FC Porto tem um ligeiro favoritismo, lembrando que o clube "já tem duas Ligas dos Campeões conquistadas", e que "juntamente com o Real Madrid e o Barcelona é a equipa com mais participações na prova da UEFA". Mas deixou um aviso: "O FC Porto pode ter mais algum prestígio, mas o prestígio consegue-se dentro do campo. Essa é a realidade. Tens de demonstrá-lo em campo contra um rival que não venceu nos últimos três jogos e que por isso este jogo ser essencial para eles."

O guarda-redes portista não escondeu a ambição do FC Porto nesta edição da Liga dos Campeões, apesar das dificuldades que é jogar esta prova onde estão as melhores equipas da Europa. "O sonho é vencer a Champions, por isso estamos na competição. A nossa ideia é competir, lutar e ter a nossa ambição. Desejamos dar pequenos passos, mas sólidos, e ganhar confiança para ultrapassar pelo menos a fase de grupo", referiu, lembrando, contudo, que a vontade não chega: "No meu primeiro ano no FC Porto tivemos um grupo que parecia acessível e acabámos na Liga Europa. Depois fomos ao oitavos da Liga dos Campeões, mas não atingimos os quartos-de-final."