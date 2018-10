Todos nascidos em 2001, do "Neymar croata" (Antonio Marin) ao filho do francês Lilian Thuram. E, pelo meio, um português. Com apenas 13 anos, Úmaro Embaló trocou a Guiné-Bissau por Portugal, país pelo qual enverga a camisola. Agora com 17 anos, o também jogador do Sport Lisboa e Benfica aparece mencionado entre os 60 jovens mais talentosos do mundo, escolhas do The Guardian.

É conhecido como o "Di María Embaló", pelo estilo de jogo semelhante ao do extremo argentino. Já foi disputado pelos três grandes e até por célebres equipas internacionais, como o Manchester United, Barcelona, Real Madrid e Inter Milão. Contudo Úmaro Embaló escolhe vestir a camisola da equipa sub-23 do Benfica, clube com o qual tem contrato de formação até 2019.

Depois de uma curta passagem pelo Oeiras, começa a jogar no Seixal, pelo Benfica, em 2015. No primeiro ano no seu escalão, na época de 2015/2016, marcou 23 golos em 24 jogos. O seu alto nível encaminha-o depois para um escalão acima.

A destreza em campo não passou despercebida pelos clubes internacionais, apesar de o jogador ter escolhido ficar no clube da Luz.

Úmaro Embaló é hoje um dos jogadores mais populares da sua geração.