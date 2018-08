Gudelj chegou e prometeu "dar tudo pela camisola do Sporting"

Nemanja Gudelj chegou esta quinta-feira a Lisboa para fazer exames médicos e ser apresentado como jogador do Sporting por empréstimo dos chineses do Guangzhou Evergrande até final da época.

À chegada ao aeroporto Humberto Delgado o médio internacional sérvio disse estar "muito feliz" e deixou o desejo de "ser campeão".

"O Sporting é um grande clube com grande nome na Europa, sempre com o objetivo de estar na Liga dos Campeões, de estar mais acima no ranking e querem ser campeões", acrescentou Gudelj, revelando que falou com o ex-benfiquista Anderson Talisca e o ex-portista Jackson Martínez quando recebeu a proposta leonina. "Eles falaram-me bem do país e do clube, mas, mesmo antes disso, já sabia que o Sporting era um grande clube e que era o passo certo para mim", frisou.

Gudelj disse ainda que prefere "jogar como número 8", mas deixou a certeza de que "se o treinador quiser" pode jogar como médio mais defensivo. Apesar de não jogar há algum tempo, o que levou o médio a dizer que não está a 100%, deixou a garantia de que irá "atingir rapidamente a melhor condição física".