Gonçalo Guedes já é jogador mais caro da história do Valência

Gonçalo Guedes fora da digressão do PSG na Ásia

O Valência chegou a acordo com o Paris Saint-Germain para a contratação de Gonçalo Guedes. Nas redes sociais, o emblema espanhol já colocou uma foto do internacional português a cumprimentar o proprietário do clube, Peter Lim.

O negócio, fechado esta segunda-feira na Córsega, contempla o pagamento de 40 milhões de euros, sendo que no acordo entre clubes ainda consta um prémio de 10 milhões de euros por objetivos a favor dos parisienses.

Gonçalo Guedes, de 21 anos, era o grande objetivo do Valência neste mercado de verão, tendo com esta transferência se tornado o jogador mais caro da história do Valência.

O avançado foi um dos principais destaques do Valência na época passada, na condição de emprestado pelo PSG, tendo marcado seis golos em 38 partidas disputadas, algo que lhe valeu a convocatória para a seleção nacional que disputou o Mundial 2018, na Rússia.

Refira-se que Gonçalo Guedes deixou o Benfica, onde foi formado, foi transferido para o Paris Saint-Germain em janeiro de 2017 por 30 milhões de euros. Os encarnados ainda deverão encaixar uma verba por esta transferência, tendo em conta precisamente os direitos de formação.