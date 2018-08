Feirense vence em Guimarães no fecho da segunda jornada

Supresa em Guimarães, com o Feirense a conseguir os três pontos já perto do fim

O golo do triunfo da equipa de Santa Maria da Feira surgiu já na fase final da partida, aos 88 minutos, num lance de contra-ataque e numa altura em que os vimaranenses, apesar de atuarem com 11, tinham um jogador diminuído fisicamente.

Com esta vitória, o Feirense juntou-se a FC Porto, Benfica e Sporting na frente do campeonato, todos com seis pontos, enquanto a formação de Guimarães ocupa o 16.º posto sem qualquer ponto.