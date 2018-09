Frederico Varandas já reuniu com o plantel

Deu-se na manhã desta quinta-feira a primeira conversa entre o novel presidente do Sporting, Frederico Varandas, e o plantel de futebol profissional. O encontro realizou-se antes do início do treino e, segundo o site do Sporting, o discurso do dirigente incidiu "na união que deseja que exista entre jogadores, técnicos e todos os elementos do staff".

A reunião só se realizou esta quinta-feira em virtude dos compromissos das seleções. Varandas foi eleito sábado, tomou posse domingo, visitou a Academia na segunda-feira, tendo reunido com José Peseiro e mantido conversas informais com alguns futebolistas.



Do atual plantel apenas sete futebolistas não conviveram profissionalmente com Frederico Varandas: Viviano, Renan, Bruno Gaspar, Marcelo, Gudelj, Diaby e Raphinha.