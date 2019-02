As contas do Sporting. 56 minutos de tempo útil de jogo contra o Marítimo

Frederico Varandas, presidente do Sporting, esteve nesta quarta-feira reunido com mais de 300 colaboradores dos leões na Academia, em Alcochete, onde marcou também presença Tomaz Morais, responsável pelo gabinete de formação interna e liderança, que mediou o encontro.

No final desta sessão, o líder leonino explicou que a reunião foi "extremamente importante" para as pessoas perceberem "a exigência desta missão" que é trabalhar para o Sporting. "Sou apenas um soldado com mais responsabilidade. Muitas vezes pensamos que uma missão terminará bem, com o Sporting a vencer, mas muitas vezes existem percalços, existem quedas e existem derrotas", disse à televisão do clube.

Varandas deixou ainda uma mensagem para o futuro. "Esta estrutura não pode ceder nem duvidar da sua competência e do caminho que temos de trilhar", adiantou, deixando ainda uma certeza: "Ouvimos testemunhos dizendo não se chega a lado nenhum sem sacrifícios e contrariedades pois isso faz parte, mas como equipa temos de saber ultrapassar, e isso é fundamental."

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Por sua vez, Hugo Viana, diretor desportivo dos leões, explicou que na conversa falou-se da "dinâmica e dos valores que se pretendem incutir na primeira equipa". "É sempre importante mantermo-nos unidos. O Sporting é enorme e devemos partilhar ideias e experiências", finalizou.