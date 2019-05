Final da Liga Europa: o dilema do guarda-redes do capacete no adeus aos relvados

O guarda-redes Petr Cech será esta quarta-feira uma das figuras centrais da final da Liga Europa entre o Chelsea e o Arsenal, que se realiza em Baku, no Azerbaijão. E não apenas pelo facto de este ser o último desafio da sua carreira. É que o guardião checo, de 37 anos, vai viver um dilema, pois atualmente representa o Arsenal e vai defrontar a equipa onde jogou quase toda a vida e da qual, inclusivamente, pode tornar-se diretor desportivo na próxima época.

Em Inglaterra dão como certo que Cech vai ser novo o diretor desportivo dos blues na próxima temporada. O guarda-redes representou o clube entre 2004 e 2015 (foi treinado por José Mourinho) e tem um extenso historial de troféus ganhos, de onde se destacam uma Liga dos Campeões (2011/12), uma Liga Europa (2012/13) e quatro ligas inglesas (2004/05, 2005/06, 2009/10 e 2014/15). Pode assim dar-se o caso de esta quarta-feira erguer um troféu pelo Arsenal e daqui a uns dias estar de regresso ao clube que derrotou na final de Baku.

Questionado sobre esta possibilidade, Cech chutou para canto e deixou uma resposta diplomática. "Apesar das notícias que circulam por aí, só vou tomar uma decisão sobre o meu futuro após a final da Liga Europa. Agora o meu único objetivo é estar concentrado em vencer este troféu pelo Arsenal", referiu.

Tudo indica que Petr Cech será esta noite o guarda-redes titular do Arsenal, já que tem sido constante aposta do treinador Unai Emery na prova, enquanto Leno defendeu as redes do clube nos jogos do campeonato. O técnico espanhol, contudo, não deu a titularidade de Cech como garantida: "Respeito muito o Cech. Fez uma carreira incrível e devemos confiar nele. É um cavalheiro. Não sei se Cech vai ser titular, mas merece o respeito de todos. Vai ser o último jogo da carreira dele e quero fazer algo importante com ele. Essa foi a conversa que tivemos, independentemente de ele jogar ou não. Como não podes confiar nele?"

"Esta é a minha 20.ª época como futebolista profissional, já se passaram 20 anos desde que assinei o meu primeiro contrato profissional, por isso chegou o momento de anunciar que vou retirar-me no final desta temporada. Depois de jogar durante 15 anos na Premier League e de ter ganho todos os troféus possíveis, sinto que alcancei tudo a que me propus. Vou continuar a trabalhar arduamente no Arsenal para conseguir mais um troféu esta temporada e estou ansioso para ver o que a vida reserva fora dos relvados. " Foi desta forma que Cech anunciou a 15 de janeiro que ia colocar um ponto final na carreira no final desta época, ainda longe de imaginar que o seu último jogo seria a final da Liga Europa... contra o seu clube de sempre.

Petr Cech começou a carreira no Chmel Blsany e depois deu o salto para o Sparta de Praga. Foi aqui que começou a dar nas vistas e de onde saiu em 2002 para o Rennes, de França. Em 2004 foi contrato pelo Chelsea onde coincidiu vários anos com José Mourinho. No clube londrino conquistou uma Liga dos Campeões, uma Liga Europa, quatro títulos de campeão inglês, quatro Taças de Inglaterra, três Taças da Liga inglesa e duas Supertaças de Inglaterra. Em 2015 assinou pelo Arsenal, o seu atual clube, onde somou mais troféus - mais uma Taça de Inglaterra e uma Supertaça.

Considerado um dos melhores guarda-redes do mundo, chegou a estar 855 minutos sem sofrer golos pela seleção da República Checa e 1025 minutos sem ser batido no Chelsea. Em outubro de 2006 sofreu uma grave lesão na cabeça, após um choque com o defesa Stephen Hunt, num jogo frente ao Reading, depois de ter sido atingido pelo joelho do adversário. Teve de ser operado à cabeça e esteve vários meses afastado da competição. Regressou em janeiro de 2007, numa partida diante do Liverpool, e desde esse jogo até à atualidade usou sempre um capacete na cabeça, que passou quase a ser uma imagem de marca.

"As coisas poderiam ter sido diferentes. Os médicos tentaram não me assustar muito e eu nunca fiz muitas perguntas. Mas se perguntarem pelo lance à minha mulher, ainda hoje ela fica incomodada. Para ela foi muito pior do que para mim. Foi por pouco. As decisões do médico do Chelsea e a proximidade com o hospital de Oxford: foi essa a combinação que me deu uma chance. Sofri uma fratura que afundou o meu crânio. Alguns bocados de osso entraram profundamente. Esse foi o maior perigo. Quanto mais eles entrassem... o lado esquerdo do cérebro é muito importante como centro de movimento. Tudo podia acontecer", recordou Cech há uns anos, sobre a grave lesão que sofreu.

"Muitas pessoas não queriam que eu voltasse tão rápido a jogar. Mas a decisão era minha e eu tinha vontade de voltar a fazer o que amo. Quando o médico me disse que o crânio estava forte o suficiente para poder voltar a jogar com uma proteção na cabeça, eu decidi voltar a treinar. Dois dias depois viajámos para Liverpool e o José Mourinho disse-me: "Queres ficar a assistir ou queres jogar? Tu é que escolhes". Eu disse: "Ok, já que estamos aqui vamos tentar'", contou.