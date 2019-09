Ferro e Podence em estreia no primeiro treino da seleção

O defesa Ferro (Benfica) e o avançado Daniel Podence (Olympiacos) foram esta terça-feira as principais novidades no primeiro treino de Portugal de preparação para o jogo de sábado na Sérvia, de apuramento para o Europeu de 2020.

Estes dois jogadores são estreantes na equipa das quinas, sendo que o central do Benfica foi chamado à última hora para render o lesionado Pepe. Nesta primeira sessão, o selecionador nacional Fernando Santos contou com todos os outros 23 convocados para os jogos com a Sérvia, no sábado em Belgrado, e na Lituânia, no dia 10 de setembro.

Antes do treino, Rúben Neves esteve presente na sala de imprensa onde admitiu trataren.se de "dois jogos importantíssimos" para a equipa das quinas. "Vamos jogar para ganhar. Sabemos que tudo ainda depende de nós e que, se estivermos ao nosso melhor, podemos vencer esses dois jogos", assumiu o médio do Wolverhampton, admitindo que "a Sérvia é uma equipa recheada de bons jogadores".

O jogador de 22 anos deixou claro jogar em Belgrado "é muito difícil", mas garantiu que a equipa esta determinada para "tentar impor o seu jogo". Em relação à ausência de Pepe, dispensado devido a lesão contraída ao serviço do FC Porto, disse tratar-se de "um excelente jogador, que faz falta a qualquer equipa". "O Pepe é uma referência para nós, mas Portugal tem um grande leque de bons jogadores", rematou.