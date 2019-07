Ferro: "Antes do Félix havia outros e vai haver quem o substitua"

O central do Benfica, Ferro, mostrou-se satisfeito por João Félix pela transferência para o Atlético Madrid e acredita que essa saída não terá impacto no plantel encarnado.

"Fico contente por ele porque é um objetivo que ele conseguiu e para nós é um motivo de orgulho, ainda por cima pelos valores que foram", começou por dizer aos jornalistas, antes do treino desta terça-feira, no centro de estágio do Seixal. "Desejo-lhe toda a sorte do mundo. E nós estamos cá para trabalhar pelo Benfica", acrescentou.

Porém, deixou uma garantia. "Antes do Félix havia outros e de certeza que vai haver quem substitua o Félix", frisou, deixando elogios aos reforços: " «Há reforços que nos vêm ajudar, sem dúvida nenhuma, mas ainda estamos numa fase muito prematura para dizer se estamos mais fortes ou não. Estamos a trabalhar com muita intensidade e assim vamos continuar."

Também Svilar falou sobre o impacto da saída de João Félix e da possível retirada de Jonas. "Perde qualidade, mas ainda não sabemos o que vai acontecer com Jonas. Temos outros jogadores que também têm qualidade", ressalvou.