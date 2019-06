"Escusam de dizer obrigado, foi mesmo de boa vontade"

Portugal vence a Liga das Nações. Bernardo Silva eleito o melhor do torneio

"Desde que aqui cheguei, o que fazemos é ir atrás dos objetivos. Procurámos esta vitória e os jogadores têm sido inexcedíveis. É muito difícil, trabalhando tão poucos dias juntos, por isso isto é muito fruto do trabalho deles. Esta família é quase indestrutível. Acreditamos sempre, sabemos do que somos capazes. Sabíamos que podíamos vencer este jogo. Do lado de lá estava um grande adversário, mas fizemos um excelente jogo". Foi assim que Fernando Santos resumiu o jogo que deu a Liga das Nações a Portugal.

Quando questionado sobre qual o segredo para conquistar dois troféus em três anos, o selecionador respondeu: "Estes jogadores têm feito um trabalho fantástico. Não temos tempo para criar rotinas nem automatismos. Mas eles acreditam no treinador, as coisas saem. Nem sempre estou bem, a eles também não lhes sai sempre bem, mas acreditam sempre. Hoje, o importante para Portugal era vencer. Foi uma vitória do povo."

Fernando Santos abandonou depois as entrevistas rápidas da Sport TV para ir ao balneário receber o presidente da República.

Depois ainda elogiou os seus pupilos. "Estes jogadores têm feito um trabalho fantástico, inexcedível. Não tenho tempo para criar rotinas, automatismos, é muito difícil. Os jogadores acreditam no treinador, tentam fazer bem. Às vezes não sai bem a mim ou a eles, às vezes as coisas não são tão perfeitas como queríamos, mas não é por falta de empenho meu ou dos jogadores. Eles respondem sempre bem a qualquer forma de jogar. Entendi que esta era hoje a melhor para ganhar. Continuo a pensar que o importante é vencer. Mesmo nos momentos maus, este grupo é sempre fortíssimo. São 60-70 pessoas que partilham este espaço. Muitas vezes encontrámos a família e vamos um pouco desconfiados um dos outros: aqui, mesmo para um estágio de 6-7 dias, é um grande prazer estarmos juntos. Isto faz a equipa. Claro que também a qualidade e classe dos jogadores ajuda a ganhar jogos", confessou o técnico nacional.

O selecionador prometeu ainda não ficar por aqui: "Vamos continuar a trabalhar da mesma forma. Somos candidatos a procurar vencer as provas em que entramos. Esta já passou, vencemos, estamos contentes e felizes. Já dei os parabéns aos meus jogadores."

E os portugueses... "Escusam de dizer obrigado, foi mesmo de boa vontade!"

O que disseram os jogadores portugueses

Gonçalo Guedes (Jogador de Portugal, autor do único golo): "Fizemos um grande jogo e agora e dar os parabéns à equipa e festejar, aproveitar o momento. Sinto-me muito contente, orgulhoso de representar este grupo, é o que todos sentem. Grande orgulho por representar Portugal. Fizemos um grande trabalho, foi um grande jogo, tivemos muito mérito, foi uma vitoria merecida. Jogar em casa com apoio do nosso publico foi fantástico. Ajudaram-nos imenso. Foram sempre o 12.º jogador. Sinto-me muito contente por ter marcado o golo, ajudado a equipa. Tinha poucos segundos para decidir, decidi rematar e saiu-me bem. Estou feliz."

Bernardo Silva: "Já não me lembro quem fez um grande passe a encontrar-me. Depois ouço o Gonçalo a gritar 'Bernardo!'. Nem vi bem onde estava, meti a bola para trás e felizmente ele fez uma grande finalização. Estou muito feliz por dar este título aos portugueses. Agora é ferias, fizemos uma grande época para nós foi fantástico. Tentei dar o máximo e ajudei a equipa a ganhar. Muito contente por ganhar o meu primeiro título pela seleção de Portugal. Estou muito orgulhoso."

Ruben Dias: "É muito importante, estou muito feliz pela vitoria de hoje. A primeira vez que se disputa este torneio e conseguimos ganhar em casa. Apoio incrível do público. Foi a primeira vez que disputei uma competição deste tamanho e em casa, com um apoio incrível."

José Fonte: "Importantíssimo dar este presente a todo o país, aos nossos adeptos. Mais um troféu para o nosso museu. Esperemos que continuemos assim por muitos mais anos. Podia ter feito dois golos, na verdade, mas o importante foi vencer. Ganhar este troféu e dar este presente a todos nós."

Nelson Semedo: "É um sentimento de alegria, muita alegria. Trabalhámos muito desde que terminámos a época nos clubes e chegámos aqui à seleção. Só um foco, primeiro jogar a final e depois ganhá-la. Importante, pois é em Portugal e queríamos dar uma alegria ao povo. E conseguimos graças a deus."