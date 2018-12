Fatih Terim: "FC Porto? Queremos ganhar acima de tudo"

O Galatasaray vai receber o FC Porto no ultimo jogo da fase de grupos do grupo D da Champions e precisa ganhar para ter um lugar na Liga Europa. "Queremos ganhar acima de tudo", afirmou o treinador Fatih Terim, sabendo que depende do resultado do jogo entre o Schalke 04 e o Lokomotiv Moscovo.

FC Porto e Schalke 04 já estão apurados. O Galatasaray é terceiro, com mais um ponto do que os russos. "Em 2000 estávamos na Liga dos Campeões, fomos para a Liga Europa, e acabámos por vencer. Pode ser que este ano aconteça o mesmo", lembrou o treinador em jeito de desejo para 2019.

Já Mariano é da mesma opinião: "Este grupo mostrou que todos poderiam classificar-se e, infelizmente nós não conseguimos a classificação para outra fase, mas temos a oportunidade de continuar na Liga Europa e amanhã vamos procurar esse objetivo."

Para o jogador brasileiro, que já venceu a Liga Europa pelo Sevilha, é importante continuar nas provas europeias. "Para nós, a Liga Europa é uma competição importante, tão grande como a Champions (...) O Galatasaray merece estar nas competições europeias", disse Mariano antes de falar sobre o adversário: "O FC Porto tem um bom plantel, já disputa a Liga dos Campeões há alguns anos, tem uma equipa que joga junta há algum tempo e acho que isso ajuda bastante. Fez bons jogos."