Faltam apurar três equipas para a Champions. Assim estão os potes

Benfica ou PAOK Salónica? PSV Eindhoven ou BATE Borisov? RB Salzburgo ou Estrela Vermelha de Belgrado? São estas as três últimas dúvidas no que concerne aos 32 clubes participantes na fase de grupos da Liga dos Campeões.

Os gregos defendem esta quarta-feira o empate a um golo alcançado na Luz e os holandeses tentaram dar continuidade à vitória por 3-2 na Bielorrússia, enquanto austríacos e sérvios vão procurar desempatar a eliminatória após o 0-0 de Belgrado. Os três últimos passageiros vão juntar-se a AEK Atentas, Young Boys e Ajax, que esta terça-feira garantiram a qualificação, e aos 26 que se apuraram diretamente.

Com especial atenção aos jogos desta quarta-feira vão estar Liverpool e Valencia, que dependem do PAOK - Benfica para saberem se ficam no pote 2 ou no 3, no caso inglês, ou no pote 3 ou no 4, no caso espanhol. Em situação semelhante à da equipa de Gonçalo Guedes está o Viktoria Plzen, mas os checos terão de esperar também por um deslize do RB Salzburgo e do PSV Eindhoven.

O sorteio da fase de grupos realiza-se esta quinta-feira no Fórum Grimaldi, em Monte Carlo (Mónaco), pelas 17.00. Além do sorteio, serão entregues os prémios da UEFA referentes ao jogador do ano e jogadora do ano e melhor guarda-redes, melhor defesa, melhor médio e melhor avançado da época 2017/18 da Liga dos Campeões.

Composição atual dos potes:

Pote 1 - Real Madrid (162.000 pontos), Atlético Madrid (140.000), Bayern Munique (135.000), Barcelona (132.000), Juventus (126.000), PSG (109.000), Manchester City (100.000) e Lokomotiv Moscovo (22.500);

Pote 2 - Borussia Dortmund (89.000), FC Porto (86.000), Manchester United (82.000), Shakhtar Donetsk (81.000), Nápoles (78.000), Tottenham (67.000) e Roma (64.000);

Pote 2 ou 3 - Liverpool (62.000);

Pote 3 - Schalke 04 (62.000), Lyon (59.500), Mónaco (57.000), Ajax (53.500) e CSKA Moscovo (45.000);

Pote 3 ou 4 - Valência (36.000) e Viktoria Plzen (33.000);

Pote 4 - Club Brugge (29.500), Galatasaray (29.500), Young Boys (20.500), Inter (16.000), Hoffenheim (14.285) e AEK Atenas (10.000);

Por definir dependendo dos resultados do playoff: Benfica (80.000) no Pote 2 ou PAOK (29.500) no Pote 4, RB Salzburgo (55.500) no Pote 3 ou Estrela Vermelha de Belgrado (10.750) no pote 4 e PSV Eidhoven (36.000) no pote 3 ou 4 ou BATE Borisov (20.5000) no pote 4.