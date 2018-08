"Procura-se Fábio Coentrão". Jogador ainda não apareceu no centro de estágios do Real

Ronaldo: "A Juve mostrou que me queria mais do que qualquer outro"

"Procura-se Fábio Coentrão". É com esta frase que o jornal desportivo espanhol As aborda o desaparecimento do lateral esquerdo, que esta temporada ainda não apareceu no centro de estágios do Real Madrid, em Valdebebas, apesar de ter mais um ano de contrato com o emblema merengue.

O periódico diz que há quem julgue que ele está a treinar com um personal trainer em La Finca, nos arredores de Madrid, mas que essa mesma fonte não se atreve a dar certezas absolutas.

A última vez que Fábio Coentrão apareceu em público foi a 20 de maio, dia da final da Taça de Portugal perdida pelo Sporting diante do Desportivo das Aves (1-2).

E mesmo nas redes sociais, desde 21 de junho que Coentrão não faz qualquer publicação. Nessa sua última intervenção, escreveu que o seu "futuro será oportunamente conhecido" e recordou que tem "contrato com o Real Madrid até junho de 2019".