Espanha vence Inglaterra em Wembley na estreia de Luis Enrique

Saul, aos 13 minutos, e Rodrigo, aos 31 minutos, deram a vitória à seleção espanhola, depois de Marcus Rashford, aos 11, ter dado vantagem à formação britânica.

A formação comandada por Luis Enrique, que sucedeu no cargo ao interino Fernando Hierro e a Julen Lopetegui, apresentou-se dominadora no encontro e tomou a dianteira do agrupamento, antes de receber a Croácia, na terça-feira, na segunda jornada.

A Inglaterra, quarta classificada no Mundial 2018, deparou-se com um praticamente intransponível David De Gea, num encontro em que ficou desfalcada do defesa central Luke Shaw, do Manchester United, após um choque com Carvajal, aos 55.

Durante a parte final do encontro em Wembley, centenas de adeptos espanhóis entoaram "Gibraltar é Espanha", dando voz a uma luta pela recuperação de um território sob administração britânica desde 1713.

Em jogo para o Grupo 2 da Liga C, a Grécia foi vencer à Estónia, por 1-0, com um golo de Fortounis, aos 14 minutos, após assistência do ex-Benfica Mitroglou.

Com este triunfo, a seleção grega igualou no topo do grupo, com três pontos, a Finlândia, que também venceu por 1-0 na receção à Hungria, num triunfo selado por Teemu Pukki, logo aos sete minutos.

Na quarta divisão, o Luxemburgo goleou a Moldávia, por 4-0, com tentos de Malget, aos 34 minutos, Thill, aos 60, Sinani, aos 75, e Christopher Pereira, aos 83.