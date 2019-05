Espanha afasta Portugal da final do Europeu feminino de sub-17

A seleção portuguesa de futebol feminino de sub-17 foi este sábado goleada (0-6) pela Espanha nas meias-finais do Campeonato da Europa da categoria, resultado que impediu a equipa lusa de marcar lugar na final.

A Espanha, a atual campeã em título, chegou ao intervalo já a vencer por 2-0, com golos de Salma Paralluelo e Silvia Lloris. No segundo tempo, as espanholas não deram hipóteses e marcaram ainda mais quatro golos.

A meio da semana, Portugal tinha-se qualificado para as meias-finais da competição ao bater a Dinamarca com um golo já no tempo de compensação, da autoria de Marta Ferreira, que tinha entrado aos 75 minutos. Antes, Portugal já tinha vencido a Bulgária, por 3-1.

A equipa treinada por José Paisana termina assim a prova no segundo lugar do Grupo A, com seis pontos, menos um do que a Espanha, que assim assegurou um lugar na final da competição. No outro jogo do Grupo A, a Dinamarca bateu a Bulgária por 2-0.

A seleção portuguesa tinha apenas uma participação na fase final do Campeonato da Europa feminino de sub-17, em 2014, em Inglaterra, tendo terminado em último lugar do grupo, sem qualquer vitória nos três jogos realizados.