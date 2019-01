Equipa feminina do Benfica chega aos 200 golos... à 12.ª jornada

Sem derrotas e sem golos sofridos, até ao momento, a equipa de futebol feminino do Benfica chegou este sábado aos 200 golos... na 12.ª jornada. O Benfica lidera a Série D da II Divisão e à entrada para esta jornada tinha 193 golos em 11 jornadas. Este sábado, com a receção ao U. Almeirim. 5.º na tabela, ainda a decorrer, as águias alcançaram as duas centenas de golos.

A partida iniciou-se, no Estádio da Tapadinha, em Lisboa, às 15:00 e as jogadoras encarnadas não perderam tempo a acertar na baliza adversária. Geyse marcou aos 3' e Darlene fez o 2-0 apenas um minuto depois. A mesma jogadora fez o terceiro e o quarto golo dos encarnados, completando um hat trick, aos 22' e 23'. Logo no ataque seguinte, um minuto depois, Maiara fez o 5-0.

O sexto golo do Benfica chegou aos 27' e Darlene anotou mais um golo na conta pessoal à meia hora de jogo (7-0). Com este remate certeiro, estavam feitos os 200 golos do Benfica, ao 12.º jogo. Antes do intervalo, Patrícia fez ainda o 8-0 e o golo 201.

À entrada para esta jornada, o Benfica, cuja equipa foi criada esta época, liderava a Série D da II Divisão com 33 pontos, mais seis que o Sporting B, que tem menos uma partida e apenas uma derrota. As leoas estão a jogar à mesma hora, no terreno do Damiaense.

