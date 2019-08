Eintracht Franckfurt e Bas Dost: "É uma história que já irrita"

A transferência de Bas Dost para o Eintracht Franckfurt continua num impasse após a reunião de quinta -feira entre o Sporting e o empresário do jogador, que terminou sem acordo. A novela em torno da saída do avançado está deixar os alemães sem paciência e Fredi Bobic, o CEO do clube, já ameaçou desistir da contratação.

"Honestamente, é uma história que já irrita. É uma coisa nova para o meu livro no que diz respeito a transferências. Temos acordo com o jogador há dias, isto não está relacionado com isso. É importante encontrarem uma solução rapidamente. Não vamos esperar para sempre, chega uma altura em que dizes que é difícil ou impossível de se concretizar", disse Bobic ao canal Nitro, instantes antes de começar a partida da Liga Europa contra o Estrasburgo. Um jogo que os alemães perderam, por 1-0, em França.

Bas Dost era esperado esta semana na Alemanha, de forma a efetuar os exames médicos e poder estar com a equipa no desafio contra o Leipzig.

No sábado, o Sporting comunicou à CMVM que chegou a acordo com o Eintracht Frankfurt e na terça-feira, decidiu esclarecer o mercado que a transferência não estava fechada devido a exigências do empresário de Bas Dost.

Gunther Neuhaus respondeu com outro comunicado acusando os leões de mentir, o que levou os leões a reafirmar que foram exigências de última hora do representante que não permitiram fechar o negócio.

Já na quinta-feira as duas partes reuniram sem chegar a um acordo e o jogador terá de se apresentar esta sexta-feira na Academia.