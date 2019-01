E se o treinador fosse substituído por inteligência artificial?

E se em vez de um adjunto, o treinador de futebol tiver como braço direito uma caixa com inteligência artificial? É isso que o Wingate and Finchley FC, clube amador do sétimo escalão do futebol inglês, está a testar depois de ter assinado uma parceria com a empresa The Big Bang, que desenvolveu um sistema tecnológico, a que chamaram de AI Coach, para aconselhar o treinador a tomar decisões sobre a melhor tática, os jogadores a escolher e as substituições a fazer durante as partidas.

Trata-se de um dispositivo com o sistema Alexa, que permite que as informações sejam dadas, de forma bidirecional, através da voz. Esse sistema está ligado remotamente a um computador que descodifica a informação verbalizada pelo treinador e que, depois, emite também verbalmente as opções que, após a análise dos dados que dispõe, são as melhores em cada jogo.

Na prática, se o treinador questionar o dispositivo sobre qual o melhor onze para um jogo, este sistema de inteligência artificial vai pedir alguns detalhes sobre o adversário e só depois de analisados os dados emite uma resposta. Teoricamente, este programa pode inclusive ser utilizado durante as partidas. Imaginemos que um jogador é expulso. Nesse caso, o treinador pode questionar que substituição pode fazer para equilibrar a equipa... basta esperar uns segundos para ter uma resposta.

Segundo os engenheiros que desenvolveram este projeto, o AI Coach foi concebido para ser aperfeiçoado durante a época, com base nos resultados da equipa e nas opções que vão sendo tomadas. Para já, este sistema está a ser utilizado pelo Wingate and Finchley FC apenas em treinos, estando previsto que seja aplicado pela primeira vez no banco de suplentes durante o jogo que a equipa dos escalões secundários ingleses vai disputar a 9 de fevereiro com o Whitehawk, uma partida importante na luta para a permanência no sétimo escalão, denominado Isthmian Premier League.

© The Big Bang

Dave Norman, treinador do Wingate and Finchley FC, disse à agência Press Association que "tem sido muito interessante testar este sistema de inteligência artificial, tentando desenvolver o seu conhecimento e interpretação do jogo, que ajuda na tomada de decisões". O técnico deixa a garantia que esta tecnologia "não vai ocupar o lugar do treinador", considerando antes tratar-se de "um apoio".

Por sua vez, Paul Lerman, diretor do clube, mostrou-se esperançado de que esta ferramenta possa dar alguma vantagem ao seu clube. "É uma nova tecnologia, não esperamos que mude o mundo do futebol de forma imediata, mas pode dar-nos uma vantagem adicional para conquistarmos os três pontos no campo."

Para já, o AI Coach está apenas em fase de testes, mas quem sabe se daqui a uns anos não teremos os treinadores a receber conselhos destes dispositivos durante os jogos...