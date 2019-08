E assim de repente... Neymar entra no radar do Real Madrid

A novela em torno de uma possível transferência de Neymar ganhou nesta sexta-feira um novo capítulo. Depois de apontado com insistência ao Barcelona, agora é o rival Real Madrid que surge no caminho do internacional brasileiro que quer deixar a todo o custo o PSG.

De acordo com a edição desta sexta-feira do jornal Marca, colocada que parece de parte a possibilidade de o Real contratar Pogba (o mercado em Inglaterra fechou e o Manchester United já não poderia contratar um jogador para substituir o francês), Florentino Pérez virou-se para outo galático. E esse galático parece ser Neymar.

Segundo a Marca, apesar da ligação sentimental ao Barcelona, o brasileiro não teria qualquer problema em assinar pelo clube rival, pois neste momento a sua grande prioridade é deixar o PSG. Por outro lado, e ao contrário do Barcelona, o clube madrileno tem excelentes relações com o emblema francês, o que poderia facilitar uma negociação, que até pode envolver jogadores para tornar a operação mais barata, isto porque o PSG não pretende perder dinheiro e pagou 222 milhões pelo brasileiro