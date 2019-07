Detidos de Alcochete querem todos ir para casa com pulseira eletrónica

Advogado de Bruno de Carvalho deixa defesa do ex-presidente do Sporting

A grande maioria dos elementos da Juventude Leonina que está detida preventivamente na sequência do ataque à Academia do Sporting pediu nas últimas semanas ao juiz de instrução criminal do Barreiro para que seja alterada a atual medida de coação: pretendem ficar em casa com pulseira eletrónica. Neste momento estão na cadeia 36 dos 44 acusados neste processo, acusados de vários crimes, sendo o mais contestado o de terrorismo.

Quem deve ficar esta quarta-feira em liberdade é o ex-líder da principal claque do Sporting, Fernando Mendes, sendo que neste caso foi alegado o facto de o detido sofrer de um grave problema de saúde. Depois de algumas semanas a aguardar uma decisão, esta terça-feira, após insistência da sua advogada no final da primeira sessão da fase de instrução, o juiz Carlos Delca disse que iria decidir a favor. Por isso, durante esta quarta-feira Fernando Mendes deverá deixar o estabelecimento prisional onde está desde junho do ano passado.

O mais recente volume do processo que está hoje no segundo dia da fase de instrução tem inúmeros pedidos dos advogados a requerer que os técnicos da Direção-Geral de Reinserção Social elaborem relatórios sobre a situação pessoal, familiar, laboral e social dos seus clientes e das pessoas com quem eles possam viver.

Após a apresentação do pedido, é ao juiz, neste caso o magistrado Carlos Delca, que compete pedir esta análise e o respetivo parecer, como está previsto na Lei n.º 33/2010, de 2 de setembro, que regula os "meios técnicos de controlo à distância (vigilância eletrónica)". Quando recebe esse documento - os que o DN viu tinham todos parecer positivo por parte dos técnicos - decide se autoriza a alteração de prisão preventiva numa cadeia para a vigilância eletrónica em casa ou mesmo outra medida menos gravosa.

Os pedidos de alteração foram sendo feitos ao longo deste último ano - os primeiros 23 detidos ficaram em prisão preventiva em 21 de maio de 2018, seis dias depois do ataque - e todos foram recusados pelo juiz, que depois foi vendo o Tribunal da Relação de Lisboa confirmar as suas decisões.

A exceção aconteceu com Celso Cordeiro - um dos seis elementos que pediu para ser ouvido na fase de instrução, o que aconteceu esta terça-feira - que viu em maio o Tribunal da Relação de Lisboa decidir a seu favor e mandar que ficasse com pulseira eletrónica em casa.

Depois dessa decisão, mais dois detidos viram a medida de coação alterada: João Quaresma Gomes e Miguel Ferrão. O primeiro no seguimento de um pedido do advogado e o segundo foi o próprio Ministério Público que o propôs. Aliás, como a procuradora Cândida Vilar fez em relação a outros dois elementos: Jorge Serrão Almeida e Paulo Patarra. A justificação apresentada foi idêntica para os três - considerar o MP que já não existe o perigo de perturbação do inquérito e de continuação da atividade criminosa.

Num outro pedido, a posição do Ministério Público também é favorável até para permitir que em setembro o detido em causa possa começar a frequentar a faculdade, de forma a "sair da estrada de violência que percorreu e reiniciar um percurso compatível com os valores compatíveis com a vida em sociedade".

Bruno de Carvalho no segundo dia

Depois de ontem o magistrado Carlos Delca ter decidido iniciar a fase de instrução, apesar de ter sido interposto um quarto incidente de escusa de juiz, com o objetivo de adiar pela terceira vez o arranque deste passo processual, hoje vão ser ouvidos Eduardo Nicodemus e o ex-presidente do Sporting Bruno de Carvalho.

A presença do antigo líder do clube é a que está a motivar mais interesse ao ponto de já estarem alguns apoiantes de Bruno de Carvalho no exterior do tribunal. A expectativa de poderem estar mais durante a tarde levou a PSP a manter vigilância apertada - como fez na terça-feira - com cerca de uma dezena de elementos dentro da sala de audiência junto dos 23 arguidos presentes e pelo menos seis agentes da Unidade Especial de Polícia no exterior do edifício.

"Vão-se embora daqui, isto não é o Sporting"

Durante a manhã foi ouvido Eduardo Nicodemus, que garantiu nada ter a ver com o ataque à Academia de Alcochete e afirmou que só lá foi a 15 de maio para ir buscar bilhetes para a final da Taça de Portugal que o Sporting iria disputar com o Desportivo das Aves. Garantiu que não entrou nos balneários e que já esta de saída quando viu os carros dos outros adeptos a dirigirem-se para o interior da Academia, tendo acabado por segui-los.

Dentro do recinto, onde entrou sozinho, disse ter visto o treinador Jorge Jesus "desesperado" a pedir ajuda e o "sr. Manuel Fernandes que [lhe disse] 'vão-se embora daqui, isto não é o Sporting'".

Uma das testemunhas contrariou a tese de Eduardo Nicodemus de que ia à Academia buscar bilhetes ao dizer que sabia que o responsável pelo núcleo do Vale da Amoreira (Moita) da Juventude Leonina ia buscar bilhetes à casinha - como é conhecida a sede da Juve Leo em Alvalade.

Dezenas de crimes em julgamento

A investigação ao que se passou no dia 15 de maio do ano passado na Academia de Alcochete terminou com a acusação de 41 pessoas, todos membros da Juve Leo, em coautoria de 40 crimes de ameaça agravada; 19 de ofensa à integridade física qualificada; 38 de sequestro mas classificados como terrorismo; dois de dano com violência; um de detenção de arma proibida e um de introdução em lugar vedado ao público. Há ainda acusações individuais de tráfico de estupefacientes.

Já Bruno de Carvalho, Nuno Mendes (Mustafá) e Bruno Jacinto (antigo oficial de ligação aos adeptos do Sporting) são considerados pelo MP os autores morais dos seguintes crimes: 40 de ameaça agravada; 19 de ofensa à integridade física qualificada; 38 de sequestro mas classificados como terrorismo; um de detenção de arma proibida agravado.

Mustafá pediu para assistir aos depoimentos, mas não chegou a tempo aos serviços prisionais, que se atrasaram a trazê-lo. Neste segundo dia, há muitos familiares a querer assistir.